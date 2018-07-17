В Нижнем Тагиле установили более шести тысяч энергоэффективных светильников

Проект стартовал в городе в 2014 году. В текущем году запланировано строительство более пяти тысяч объектов, объем работ оценивается в 700 миллионов рублей.

"В 2018 году мы должны построить еще несколько тысяч опор линий наружного освещения города, оснащенных современными энергоэффективными светильниками и адресной системой управления освещения. В частности, реконструкция коснется территории дорожной сети Нижнего Тагила по девяти этапам, в том числе в четырех микрорайонах", — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

Как отмечает пресс-служба, в результате проведенных за четыре года работ стало десятикратное увеличение освещенности целого ряда объектов. Ранее введенные в эксплуатацию объекты проходят техническое обслуживание с обеспечением максимальной энергоэффективности.

Согласно программе «Светлый город» система наружного освещения в Нижнем Тагиле будет полностью реконструирована до конца 2042 года. К этому моменту «Швабе» построит более 20 тысяч энергоэффективных светоточек, установит 10 тысяч новых опор наружного освещения, проведет 700 километров распределительной и 10 километров питающей сетей, а также 10 трансформаторных подстанций.

Итогом программы, как ожидается, станет 30-процентное снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 45-процентное уменьшение числа происшествий в зонах особой опасности, 68-процентное снижение аварий с участием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.