Ещё
В Нижнем Тагиле установили более шести тысяч энергоэффективных светильников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Тагиле установили более шести тысяч энергоэффективных светильников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Нижнем Тагиле — втором по численности населения городе Свердловской области — специалисты холдинга «Швабе» по программе «Светлый город» в рамках экосистемного проекта «Умный город» провел двести десять километров электрических сетей, установили почти четыре с половиной тысячи опор освещения и смонтировали более шести тысяч светильников, сообщает пресс-служба холдинга.
Проект стартовал в городе в 2014 году. В текущем году запланировано строительство более пяти тысяч объектов, объем работ оценивается в 700 миллионов рублей.
"В 2018 году мы должны построить еще несколько тысяч опор линий наружного освещения города, оснащенных современными энергоэффективными светильниками и адресной системой управления освещения. В частности, реконструкция коснется территории дорожной сети Нижнего Тагила по девяти этапам, в том числе в четырех микрорайонах", — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Как отмечает пресс-служба, в результате проведенных за четыре года работ стало десятикратное увеличение освещенности целого ряда объектов. Ранее введенные в эксплуатацию объекты проходят техническое обслуживание с обеспечением максимальной энергоэффективности.
Согласно программе «Светлый город» система наружного освещения в Нижнем Тагиле будет полностью реконструирована до конца 2042 года. К этому моменту «Швабе» построит более 20 тысяч энергоэффективных светоточек, установит 10 тысяч новых опор наружного освещения, проведет 700 километров распределительной и 10 километров питающей сетей, а также 10 трансформаторных подстанций.
Итогом программы, как ожидается, станет 30-процентное снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 45-процентное уменьшение числа происшествий в зонах особой опасности, 68-процентное снижение аварий с участием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море Киевский телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца72
Погиб Тагир Вагапов4
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II334
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?66
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение