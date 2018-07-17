В соответствии с их программой проводились соревнования юнармейцев, объединённые в пять блоков по тактической, огневой, строевой и спортивной подготовке, а также радиационно-химической и биологической защите.
На базе полевого учебного центра Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоялись региональные военно-патриотические сборы «Рубеж — 2018».
В течение десяти дней около ста юнармейцев Амурской области состязались в дисциплинах военно-патриотической направленности.
В соответствии с программой сборов проводились соревнования, объединённые в пять блоков по тактической, огневой, строевой и спортивной подготовке, а также радиационно-химической и биологической защите.
По итогам сборов переходящий кубок «Честь дороже жизни» им. С. А. Кареева завоевал военно-патриотический клуб г. Белогорска «Зенит».