В Амурской области завершились военно-патриотические сборы «Рубеж — 2018»

В соответствии с их программой проводились соревнования юнармейцев, объединённые в пять блоков по тактической, огневой, строевой и спортивной подготовке, а также радиационно-химической и биологической защите.

На базе полевого учебного центра Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоялись региональные военно-патриотические сборы «Рубеж — 2018».

В течение десяти дней около ста юнармейцев Амурской области состязались в дисциплинах военно-патриотической направленности.

В соответствии с программой сборов проводились соревнования, объединённые в пять блоков по тактической, огневой, строевой и спортивной подготовке, а также радиационно-химической и биологической защите.