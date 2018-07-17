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В Амурской области завершились военно-патриотические сборы «Рубеж — 2018»
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В Амурской области завершились военно-патриотические сборы «Рубеж — 2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В соответствии с их программой проводились соревнования юнармейцев, объединённые в пять блоков по тактической, огневой, строевой и спортивной подготовке, а также радиационно-химической и биологической защите.
На базе полевого учебного центра Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоялись региональные военно-патриотические сборы «Рубеж — 2018».
В течение десяти дней около ста юнармейцев Амурской области состязались в дисциплинах военно-патриотической направленности.
В соответствии с программой сборов проводились соревнования, объединённые в пять блоков по тактической, огневой, строевой и спортивной подготовке, а также радиационно-химической и биологической защите.
По итогам сборов переходящий кубок «Честь дороже жизни» им. С. А. Кареева завоевал военно-патриотический клуб г. Белогорска «Зенит».
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