Прокурор просит приговорить к 12 годам экс-замглавкома ВВ МВД Варчука по делу о взятке

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Гособвинение просит Московский гарнизонный военный суд (МГВС) назначить 12 лет колонии бывшему заместителю главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеславу Варчуку , обвиняемому в получении взятки в размере 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Военный прокурор в ходе прений сторон в МГВС попросил признать Варчука виновным и назначить ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима ", — сказала собеседница агентства.

Кроме того, прокурор просит назначить Варчуку дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 млн рублей. «Приговор будет оглашен 19 июля в 13:00 мск», — уточнили в суде.

Дело о взятке

Уголовное дело в отношении генерала было возбуждено 3 марта 2017 года военным следствием ГСУ СК РФ по Москве. В этот же день он был задержан, а 5 марта МГВС санкционировал его арест. Ранее в качестве предполагаемого посредника в передаче взятки 21 декабря 2016 года был арестован подчиненный Варчука Александр Костин , который и дал показания на своего начальника.

Изначально Костину и Варчуку было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), но после заключения с Костиным досудебного соглашения обвинение ему было переквалифицировано на ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Как следует из материалов дела, Варчук с целью сокрытия преступления склонил своего подчиненного Кузнецова внести в кассу бюджетного учреждения деньги в размере 10 млн рублей от имени Костина. Однако защита настаивает на необоснованности данной позиции следствия, а сам Варчук отвергает факт взятки.

Вместе с тем, как следовало из материалов, оглашенных ранее на заседании о законности продления срока ареста Варчука в МОВС, генерал признал свою вину, ходатайствовал через следователя перед прокурором о заключении с ним досудебного соглашения и даже возместил ущерб по уголовному делу. Такая сделка подразумевает предоставление следствию информации о преступлениях, которые им не были известны, однако сообщать о других фактах коррупции Варчук не стал, не получив, соответственно, и соглашение.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ , а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего Внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе — начальником финансового управления ВВ МВД. В ноябре 2016 года ушел в отставку с связи с достижением пенсионного возраста.

5 октября 2017 года суд признал Костина виновным в посредничестве во взяточничестве и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.