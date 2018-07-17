Новая услуга стала доступна в центре «Мои документы» района Аэропорт

В центре госуслуг «Мои документы» на улице Викторенко теперь можно подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Об этом рассказали в пресс-службе центров «Мои документы».

— Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же горожане могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время. Для этого необходимы паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — поделился представитель пресс-службы.

Центр «Мои документы» района Аэропорт находится по адресу ул. Викторенко, д. 2/1. Время работы с 8.00 до 20.00. (мю)