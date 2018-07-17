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Сухопутных черепах украли из вольера в Зеленограде
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Сухопутных черепах украли из вольера в Зеленограде 

Агентство «Москва» 1 час назад
Неизвестные похитили двух сухопутных черепах из вольера в микрорайоне МЖК в Зеленограде, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, вечером 16 июля в полицию обратился председатель товарищества собственников жилья «МЖК Зеленоград».
«Мужчина попросил принять меры к неизвестным, которые вечером 13 июля тайно похитили из вольера на альпийской горке МЖК двух среднеазиатских сухопутных черепах», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что причиненный ущерб заявитель оценил как незначительный. Однако в полиции инициировали проверку и, изучив записи с камер наблюдения, выяснили, что пресмыкающихся похитили две девушки и молодой человек, которые приехали на рейсовом автобусе. Злоумышленники подошли к альпийской горке, взяли животных на руки, и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, положили черепах в рюкзак на плечах одной из девушек. После этого компания скрылась на автобусе маршрута №12. Сотрудники МВД устанавливают личности преступников.
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