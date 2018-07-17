Компания Nike представила новые футбольные бутсы

Компания Nike представила новую модель футбольных бутс под названием PhantomVSN. Дизайнер Фил Вудман представил новые бутсы изнутри, благодаря чему появился новый авторский дизайн. Атлетами PhantomVSN выступили Филиппе Коутиньо, Кевин Де Брейне, Мэллори Пью, Фран Кирби.

Новую модель бутс PhantomVSN отличает три главные характеристики: внутренний сетчатый носок Quadfit, невидимая система шнуровки Ghost Lace и расположенный посередине бутсы треугольник Nike Flyknit для более точного контроля мяча. Еще одним невидимым элементом в PhantomVSN стала система с подходящим названием — Ghost Lace.

«Мы разработали внутренний сетчатый носок Quadfit, который подойдет любому типустопы, при этом сохранит свою форму и не будет растягиваться. Quadfit удерживает стопу, не пережимая ее». Снаружи сетчатый носок не заметен, но стопа атлета сразу же ощущает его воздействие. «Игроки уже давно привыкли к тому, что новые бутсы приходится разнашивать.

Мы провели огромное количество исследований, разговаривали с игроками и анализировали данные в лаборатории Nike Sport Research Lab, и полученные нами результаты однозначно подтверждают необходимость шнуровки для обеспечения индивидуальной посадки, так важной для каждого игрока», — объясняет Вудман.

Верх бутс в PhantomVSN сделан из материала Nike Flyknit, который обеспечиваетидеальное сцепление с мячом. Посередине расположен главный визуальный ориентир –треугольник. Дизайнеры приняли решение нанести яркую ткань треугольной формы, основываясь на данных о контроле мяча, полученных в лаборатории NSRL (Nike SportResearch Lab).

«Когда мы представляем игрока, для которого мы создавали эти бутсы, мы представляемсебе бойца, который овладел искусством ориентирования в ограниченном пространстве. И он умеет находить такие линии атаки, которые не видны другим. Фантомы свободно чувствуют себя в ограниченном пространстве. Они привыкли к разнообразным маневрам с мячом», — отметил Вудман.

В компании отметили, что уличный футбол сыграл важную роль в создании новых бутс, поэтому с особым вниманием отнеслись к созданию бутс для игры на улице.

PhantomVSN в черном цвете появятся в продаже 18 июля на nike.com и фирменныхмагазинах, а в сером — 2 августа. Бутсы PhantomVSN для уличного футбола поступят впродажу в сентябре.