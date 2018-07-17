Владимир Панов проверил ремонт дорог в Сормовском и Московском районах

17 июля мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов вместе со специалистами департамента благоустройства дорожного хозяйства, членами Общественной палаты и активистами ОНФ проверил ход ремонтных работ на дорогах в Сормовском и Московском районах: на пересечении улиц Коминтерна и Страж Революции, в центре Сормова — у трамвайных путей на пересечении улиц Культуры и Ефремова, а также на улице Ярошенко.

Как отметили в мэрии, в этом году при составлении списка дорог, нуждающихся в ремонте, учитывалось мнение нижегородцев. Большая часть улиц, которые автомобилисты называли проблемными, попала в план ремонтной кампании. Например, в Сормовском районе в прошлом году была отремонтирована только улица Федосеенко, а в этом году будут восстановлены 13 участков дорожного полотна.

«Сейчас у нас есть 930 млн рублей: 800 млн из федерального бюджета, 100 млн из областного и 30 млн — это городские расходы. На весь город этого, конечно, не хватит, но помощь очень ощутима. В этом году в Нижнем Новгороде запланирован ремонт 38 км дорог на 32 улицах. Мы с главой региона Глебом Никитиным ставим задачу по дальнейшему увеличению финансирования на следующий год», — заявил мэр Нижнего Новгорода.

Владимир Панов отметил, что, если качество ремонта самого дорожного полотна его в большинстве точек устроило, то к разметке есть вопросы. Сейчас ее наносят краской, которой хватает на пару месяцев. Со следующего года разметку начнут делать пластиковой — более долговечной и светоотражающей, то есть безопасной. Также нарекания у градоначальника вызвали качество и ширина тротуаров.

«В этом году запланирован ремонт 40-45 тысяч кв. метров тротуаров. Работы ведутся, но, к сожалению, видно много небрежности и неаккуратности. Где-то просто положили асфальтовую смесь без борта, и она начинает смешиваться с землей, где-то пешеходные дорожки слишком узкие. Эти мелочи формируют культуру. Я уверен, что город должен быть удобным для пеших прогулок, поэтому тротуары нужно делать широкими, удобными и аккуратными», — подчеркнул Панов.

Представитель компании-подрядчика Александр Домашенко подтвердил, что теперь благоустройству тротуаров будет уделяться больше внимания. «Здесь, на Ярошенко, мы сделали фрезерование, выравнивание, установили дорожные бордюры, теперь делаем тротуарные бордюры», — сказал он.

Кроме того, мэр города заявил, что уже со следующего года при любом ремонте дорог будут учитывать состояние ливневой канализации. «Все проектные решения должны будут включать в себя прочистку, восстановление или строительство новых элементов ливневки», — добавил Владимир Панов.

Справка. В 2018 году в Нижнем Новгороде в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы городские магистрали общей протяженностью 38 километров — это 32 улицы общей площадью асфальтового полотна 627,5 тысяч квадратных метров. Подрядчики намерены завершить работы к началу сентября.