В Херсонской области хотят построить военный полигон

Отмечается, что завершить возведение объекта планируется до конца 2020 года. Его площадь составит 3,7 га, а предназначен он будет в первую очередь для испытания дальнобойных видов оружия, в том числе для стрельб в сторону моря.

По данным издания, использоваться полигон будет не круглый год. Определенные ограничения введут в связи с периодом гнездования птиц в Черноморском биосферном заповеднике.

ВСУ уже объявили торги на проектно-изыскательские работы по объекту. Их стоимость оценили в 2,9 млн гривен (около 7 млн рублей).