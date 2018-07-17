В Херсонской области хотят построить военный полигон 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Украина планирует построить около села Александровка Херсонской области военный испытательный полигон. Об этом сообщает центральный печатный орган Минобороны соседней страны «Народная армия».
Отмечается, что завершить возведение объекта планируется до конца 2020 года. Его площадь составит 3,7 га, а предназначен он будет в первую очередь для испытания дальнобойных видов оружия, в том числе для стрельб в сторону моря.
По данным издания, использоваться полигон будет не круглый год. Определенные ограничения введут в связи с периодом гнездования птиц в Черноморском биосферном заповеднике.
ВСУ уже объявили торги на проектно-изыскательские работы по объекту. Их стоимость оценили в 2,9 млн гривен (около 7 млн рублей).