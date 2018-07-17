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Суд отказался признавать недействительным мировое соглашение «Динамо» с М’Вила
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Суд отказался признавать недействительным мировое соглашение «Динамо» с М’Вила 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 17 июля, Арбитражном суде Московского округа прошло рассмотрение иска Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (ВФСО «Динамо») к бывшему полузащитнику бело-голубых Янну М’Вила, сообщает Телеграм-канал SILA International Lawyers.
По итогу рассмотрения дела суд принял решение отказать ВФСО «Динамо» в признании недействительным мирового соглашения между клубом и футболистом. Таким образом, остались в силе условия соглашения, заключённого сторонами в 2016 году, по которому «Динамо» было обязано выплатить М’Вила € 900 тыс. за одностороннее расторжение контракта.
Напомним, летом 2015 года М’Вила подписал контракт с «Динамо», однако в связи с кадровыми изменениями в руководстве клуб принял решение не покупать игрока и заключил с ним мировое соглашение.
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