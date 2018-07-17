На центральной набережной Волгограда снимают арки чемпионата мира

Волгограде спустя два дня после финала чемпионата мира начали разбирать арку фан— зоны и обследовать ступени Центральной набережной.

Уже сегодня на набережной начали обследовать ступени

— Скорее всего, после фестиваля болельщиков на набережной не будут убирать заборы, — рассказали в МБУ «Волгоградзеленхоз». — Но окончательно этот вопрос еще не решен: нам нужно поговорить с подрядчиком и определить все этапы работ. Не хотелось бы загораживать сразу всю территорию — нужно же волгоградцам гулять по центру города. И все же из-за сжатых сроков подрядчик может сказать: «Я беру весь объем. Мне нужно все».

Пока коммунальщики не торопят организаторов фестиваля болельщиков и позволяют им спокойно разобрать сцену и входную арку.

— У фан — феста есть время на разбор всех конструкций, — уточнили в МБУ «Волгоградзеленхоз». — Сегодня, не мешая рабочим, на центральную набережную уже зашла компания, которая выиграла конкурс на ремонт центральных лестниц. Более обстоятельно о ремонте ступеней будем говорить после их серьезного обследования.

В начале июля директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Максим Логунов объявил, что после чемпионата мира забор вокруг центральной набережной не исчезнет, а станет еще выше.

1 августа в центре города продолжат восстановление пропилей и ротонды. До 10 декабря на центральной набережной закончат ремонт главных символов города, обновят центральные лестницы и полностью поменяют весь асфальт на тротуарную плитку. Ремонт центральной набережной от улицы Краснознаменской до музыкального театра обойдется в 500 миллионов рублей— деньги из московского бюджета уже пришли на волгоградские счета.