Ещё
На центральной набережной Волгограда снимают арки чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На центральной набережной Волгограда снимают арки чемпионата мира 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде спустя два дня после финала чемпионата мира начали разбирать арку фан— зоны и обследовать ступени Центральной набережной.
Уже сегодня на набережной начали обследовать ступени
— Скорее всего, после фестиваля болельщиков на набережной не будут убирать заборы, — рассказали в МБУ «Волгоградзеленхоз». — Но окончательно этот вопрос еще не решен: нам нужно поговорить с подрядчиком и определить все этапы работ. Не хотелось бы загораживать сразу всю территорию — нужно же волгоградцам гулять по центру города. И все же из-за сжатых сроков подрядчик может сказать: «Я беру весь объем. Мне нужно все».
Пока коммунальщики не торопят организаторов фестиваля болельщиков и позволяют им спокойно разобрать сцену и входную арку.
— У фан — феста есть время на разбор всех конструкций, — уточнили в МБУ «Волгоградзеленхоз». — Сегодня, не мешая рабочим, на центральную набережную уже зашла компания, которая выиграла конкурс на ремонт центральных лестниц. Более обстоятельно о ремонте ступеней будем говорить после их серьезного обследования.
В начале июля директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Максим Логунов объявил, что после чемпионата мира забор вокруг центральной набережной не исчезнет, а станет еще выше.
1 августа в центре города продолжат восстановление пропилей и ротонды. До 10 декабря на центральной набережной закончат ремонт главных символов города, обновят центральные лестницы и полностью поменяют весь асфальт на тротуарную плитку. Ремонт центральной набережной от улицы Краснознаменской до музыкального театра обойдется в 500 миллионов рублей— деньги из московского бюджета уже пришли на волгоградские счета.
v1.ru: последние новости
Под Волгоградом из реки всплыла женщина в леопардовом купальнике Рабочие закрытого «Красного Октября» сидят без зарплаты и руководства Хроника большого потопа в Волгограде: фото и видео города после ливня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца63
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II312
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде211
Погиб Тагир Вагапов3
Тест: Выжили бы вы в царской России?60
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение