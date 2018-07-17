Ягодка кусается. Любителям ежевики и черники придется раскошелиться 

В столице настоящий ягодный бум — свежие черника, ежевика, смородина заполонили прилавки. Сколько стоят сезонные лакомства, узнала «Вечерка».
Самая доступная ягода пока по-прежнему клубника. В любом супермаркете средняя цена за упаковку — 150 рублей.
— В первую очередь это связано с тем, что ее выращивают во многих подмосковных хозяйствах, — объясняет доктор экономических наук Александр Сагайдак. — Эти ягоды неприхотливы и не требуют много затрат.
А вот любителям ежевики или черники придется раскошелиться. Стоимость килограмма этих вкусных ягод может перевалить за две тысячи рублей.
— Эта продукция в основном импортная, так что в цены включают расходы на транспортировку, — говорит Сагайдак.
Кроме того, отмечает эксперт, цены выросли из-за инфляции.
НАДО ЖЕ!
В старину ежевику называли еж-ягодой за большое количество иголок на стеблях. Кроме того, славяне верили, что собирать ее после 29 сентября опасно — она уже помечена нечистой силой.