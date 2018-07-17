Как работает Интернет?

Что такое Интернет

Интернет появился в конце 1960-х годов, развившись из сети Arpanet Министерства обороны США . Цель Arpanet состояла в том, чтобы одновременно использовать возможности нескольких больших компьютеров и связать в одну сеть университеты и исследовательские институты.

Если говорить простыми словами, то Интернет представляет собой совокупность большого количества компьютерных сетей, которые обмениваются друг с другом данными. Это позволяет нам использовать службы вроде электронной почты или посещать сайты.

Как работает Интернет Для обмена данными решающее значение имеют Интернет-узлы, которые можно смело назвать важными компонентами Всемирной сети. Они распределены по всему миру и пересылают данные друг другу. Как правило, десятки, а иногда и сотни поставщиков услуг (провайдеры) подключаются к одному Интернет-узлу. Внутри сетевого узла обмен данными происходит уже среди провайдеров. Провайдеры, в свою очередь, обеспечивают клиентам доступ к Интернету, предоставляя соответствующие соединения, такие как DSL или LTE.

Крупнейший в мире узел, если смотреть по объемам проходящего через него трафика, расположен в Германии , во Франкфурте-на-Майне , где он распределен по 19 центрам обработки данных.

Многие компании используют собственные сети, называемые интрасетями, которые становятся частью Интернета с установлением подключения к провайдеру. В то время как частные лица в основном являются только пользователями и получателями информации или услуг, многие компании сами предлагают Интернет-услуги. Помимо предоставления общей информации, они могут включать в себя интернет-торговлю, облачные хранилища или сервисы онлайн-резервирования товаров или услуг.

Фактическая связь между интернет-узлами и провайдерами осуществляется по всему миру с помощью волоконно-оптических кабелей, благодаря которым возможна высокая скорость передачи данных. Соединение частных домов или компаний с сетью Интернет, также иногда называемое «последней милей» — «last mile», обычно реализуется через медный кабель, радиосвязь или стекловолокно.

Чтобы все работало гладко, обмен данными регулируется так называемыми протоколами. Например, с помощью Интернет-протокола устанавливается, что передаваемые данные разбиваются на небольшие пакеты у отправителя, а затем передаются и повторно собираются у получателя.

Чтобы пакет данных знал, откуда он отправлен и куда он должен прийти, каждый компьютер, участвующий в коммуникации, получает уникальный адрес — IP, — который состоит из четырех блоков чисел, разделенных точками. Поскольку вряд ли кто-либо может запомнить IP-адреса посещаемых веб-сайтов или других сервисов, существует система доменных имен — Domain Name System (DNS). Домены можно использовать в Интернете вместо IP-адресов в качестве более понятных, «говорящих» названий сайтов или Интернет-серверов. Пользователю они знакомы как www-адреса или URL.

Что происходит, когда я захожу на сайт?

Вызов веб-сайта — это только один из бесчисленных процессов в Интернете. Рассмотрим на простом примере, как это работает.

1. Если вы вводите URL-адрес в браузере, например www.ichip.ru, запрос отправляется вашему провайдеру после нажатия клавиши Enter. Провайдер переводит имя в IP-адрес целевого сервера, на котором хранится искомая веб-страница.

2. Для «перекодирования» имен провайдер использует один или несколько специальных серверов. Они называются DNS-серверами, и у них есть только одна задача. DNS-серверы выступают как словарь и хранят каталог всех Интернет-сайтов и связанных с ними IP-адресов.

3. Когда IP-адрес конечного сервера определен, запрос пересылается через Интернет-узлы на веб-сервер, на котором находится искомая страница. Поскольку Интернет охватывает весь мир, существуют и другие способы передачи пакетов данных. Чтобы найти оптимальный способ, все сети связаны маршрутизаторами, которые принимают пакеты данных, а затем решают, куда их пересылать.

4. Когда запрос достигает своего адресата, сервер отвечает и возвращает содержимое веб-сайта. Теперь они должны найти путь к вашему компьютеру, с которого вы отправили запрос.

5. Чтобы эта цепочка работала, пакеты данных содержат не только информацию о получателе, но и IP-адрес отправителя. Процедура такая же: через маршрутизатор пакеты ответов переходят от сети к сети и, наконец, попадают на ваш компьютер. Там они собираются вместе, и поисковый веб-сайт отображается в браузере.

Теперь вы знаете, как работает Интернет. А что насчет его истории? Пройдите наш тест: как хорошо вы знаете историю Интернета.

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