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В Заинске и Камском Устье обустроят новые пляжи
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В Заинске и Камском Устье обустроят новые пляжи 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Новые пляжи появятся в Татарстане в Заинске и Камском Устье, следует из тендера, размещенного Главным строительным управлением республики на сайте государственных закупок.
В Заинске это будет пляж в микрорайоне Заинск-2, на его обустройство потратят 27 млн рублей. В Камском Устье пляж появится на берегу реки Карамалки. Цена этого контракта — 7 млн рублей.
Главное строительное управление республики объявило тендер на на обустройство и развитие общественных пространств в 34 районах республики. Начальная цена контракта — 602 млрд рублей. Исполнителей всех работ по итогам тендера планируют определить 19 июля 2018 года.
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