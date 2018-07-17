В Заинске и Камском Устье обустроят новые пляжи

Новые пляжи появятся в Татарстане Заинске и Камском Устье, следует из тендера, размещенного Главным строительным управлением республики на сайте государственных закупок.

В Заинске это будет пляж в микрорайоне Заинск-2, на его обустройство потратят 27 млн рублей. В Камском Устье пляж появится на берегу реки Карамалки. Цена этого контракта — 7 млн рублей.

Главное строительное управление республики объявило тендер на на обустройство и развитие общественных пространств в 34 районах республики. Начальная цена контракта — 602 млрд рублей. Исполнителей всех работ по итогам тендера планируют определить 19 июля 2018 года.