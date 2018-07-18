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С начала лета в Курской области утонул 21 человек
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С начала лета в Курской области утонул 21 человек 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Главном управлении МЧС России по Курской области прошла пресс-конференция, поводом для которой стало увеличение случаев гибели людей в водоемах.
Как рассказал генерал-майор внутренней службы Иван Лунев, с начала купального сезона на водоемах Курской области утонул 21человек, трое из них погибли в Курске. При этом все происшествия случились только на необорудованных местах отдыха. И почти все утонувшие полезли купаться в нетрезвом виде.
«Самое печальное то, что у нас за купальный сезон зафиксировано 3 происшествия с детьми, — рассказал главный спасатель региона. — По счастливой случайности в Курске и Обояни тонувших детей удалось спасти, а вот в Пристенском районе на местном пруду в необорудованном для купания месте погиб 16-летний подросток».
Спасатели решили продлить в регионе месячник по обеспечению безопасности людей на водоемах до 11 августа.
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