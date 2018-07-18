С начала лета в Курской области утонул 21 человек

Как рассказал генерал-майор внутренней службы Иван Лунев , с начала купального сезона на водоемах Курской области утонул 21человек, трое из них погибли в Курске . При этом все происшествия случились только на необорудованных местах отдыха. И почти все утонувшие полезли купаться в нетрезвом виде.

«Самое печальное то, что у нас за купальный сезон зафиксировано 3 происшествия с детьми, — рассказал главный спасатель региона. — По счастливой случайности в Курске и Обояни тонувших детей удалось спасти, а вот в Пристенском районе на местном пруду в необорудованном для купания месте погиб 16-летний подросток».

Спасатели решили продлить в регионе месячник по обеспечению безопасности людей на водоемах до 11 августа.