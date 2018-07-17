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Мария Погребняк показала, как играет в футбол с детьми
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Мария Погребняк показала, как играет в футбол с детьми 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Все свободное время звезда посвящает семье.
Мама троих сыновей Мария Погребняк доказала, что не уступает детям даже в футбольных навыках. Она поделилась с подписчиками видео в Instagram и рассказала, откуда всему научилась.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
17 Июл 2018 в 12:14 PDT  Как проходило ваше детство? Мое во дворе на коробке😂 поэтому я так люблю гонять в футбол с детьми😂
— поделилась Мария Погребняк.
«Маша вот вы красотка, такая энергичная, веселая, спортсменка, комсомолка и просто красавица ❤️🙏🏻💋Люблю вас! 😍», «Мама не хуже остальных играет👍», «Очень крутые!🔥», «Какие молодцы!», «Маша был фол:)))) руками толкать нельзя:)))))», «Ноги обалденные😍😍😍», — прокомментировали подписчики в Instagram.
Кстати, в Сети не утихают обсуждения фигуры многодетной мамы. Мама троих сыновей Мария Погребняк прилагает немалые усилия, чтобы находиться в отличной форме. Она активно занимается спортом, правильно питается, регулярно делает массаж. Мария Погребняк прекрасно себя чувствует, без всякого стеснения демонстрирует результаты своего упорного труда над собой и наслаждается восторженными комментариями.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
11 Июл 2018 в 11:20 PDT  «Фигура супер❤️», «Маша, восхищаюсь 😍Выглядите шикарно 👍», «Какой пресс 🤪🤪🤪🤪👍👍👍», «Фигурка отпад. Красотка», «Куколка 👸🏼Все совмещать умеет ✌🏻 И при этом 👸🏼шикарный 🌸и достойный пример 🌸», «Маша, ты отлично выглядишь!», — реагируют подписчики в Instagram.
Отметим, что Марию Погребняк подписчики просили делиться планом тренировок. Многодетная мама с радостью рассказывает аудитории, что она делает для того, чтобы быть в отличной форме.
Какие тренировки любите вы? Я занимаюсь 1,40 в зале 40 мин-кардио 1час в зале (работа с собственным весом), но летом меняю зал на парки Катаюсь на роликах, хожу быстрым шагом по 10 км в день🤗 Прессик качаю либо на травке, либо дома✌🏻😜
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
24 Июн 2018 в 5:31 PDT  Напомним, что у Марии и Павла Погребняков трое детей. Поженились они в 2014 году. Первенец Артем родился у звездной пары в 2007 году. В семье Павла и Марии подрастают еще двое сыновей, Алексей и Павел.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
29 Июн 2018 в 8:03 PDT  Фото: Instagram @mariapoga_
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