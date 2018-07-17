Мария Погребняк показала, как играет в футбол с детьми

Все свободное время звезда посвящает семье.

Мама троих сыновей Мария Погребняк доказала, что не уступает детям даже в футбольных навыках. Она поделилась с подписчиками видео в Instagram и рассказала, откуда всему научилась.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

17 Июл 2018 в 12:14 PDT Как проходило ваше детство? Мое во дворе на коробке😂 поэтому я так люблю гонять в футбол с детьми😂

— поделилась Мария Погребняк.

«Маша вот вы красотка, такая энергичная, веселая, спортсменка, комсомолка и просто красавица ❤️🙏🏻💋Люблю вас! 😍», «Мама не хуже остальных играет👍», «Очень крутые!🔥», «Какие молодцы!», «Маша был фол:)))) руками толкать нельзя:)))))», «Ноги обалденные😍😍😍», — прокомментировали подписчики в Instagram.

Кстати, в Сети не утихают обсуждения фигуры многодетной мамы. Мама троих сыновей Мария Погребняк прилагает немалые усилия, чтобы находиться в отличной форме. Она активно занимается спортом, правильно питается, регулярно делает массаж. Мария Погребняк прекрасно себя чувствует, без всякого стеснения демонстрирует результаты своего упорного труда над собой и наслаждается восторженными комментариями.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

11 Июл 2018 в 11:20 PDT «Фигура супер❤️», «Маша, восхищаюсь 😍Выглядите шикарно 👍», «Какой пресс 🤪🤪🤪🤪👍👍👍», «Фигурка отпад. Красотка», «Куколка 👸🏼Все совмещать умеет ✌🏻 И при этом 👸🏼шикарный 🌸и достойный пример 🌸», «Маша, ты отлично выглядишь!», — реагируют подписчики в Instagram.

Отметим, что Марию Погребняк подписчики просили делиться планом тренировок. Многодетная мама с радостью рассказывает аудитории, что она делает для того, чтобы быть в отличной форме.

Какие тренировки любите вы? Я занимаюсь 1,40 в зале 40 мин-кардио 1час в зале (работа с собственным весом), но летом меняю зал на парки Катаюсь на роликах, хожу быстрым шагом по 10 км в день🤗 Прессик качаю либо на травке, либо дома✌🏻😜

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

24 Июн 2018 в 5:31 PDT Напомним, что у Марии и Павла Погребняков трое детей. Поженились они в 2014 году. Первенец Артем родился у звездной пары в 2007 году. В семье Павла и Марии подрастают еще двое сыновей, Алексей и Павел.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

29 Июн 2018 в 8:03 PDT Фото: Instagram @mariapoga_