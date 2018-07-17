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В СПЧ заявили о необходимости «экологического ликбеза» в школах и детсадах
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В СПЧ заявили о необходимости «экологического ликбеза» в школах и детсадах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рекомендует ввести «экологический ликбез» в школах или даже детских садах, чтобы люди получали знания не только на уровне элементарных правил обращения с отходами, но и тех сведений, которые позволят оценить существующие экологические угрозы.
Во вторник совет проводит специальное заседание по вопросам обеспечения экологических прав граждан при обращении с отходами. Глава постоянной комиссии СПЧ по общественному контролю Иван Засурский в ходе заседания заявил о необходимости открывать сведения об экологической обстановке и шагах в этой сфере. Так, в открытом доступе должна быть вся информация, которой обладают госорганы, за исключением той, которая составляет, например, государственную или коммерческую тайну, пояснил член СПЧ.
Федотов в свою очередь согласился с ним, подчеркнув важность не только информирования, но и образования в этой сфере; ведь сами по себе опубликованные сведения, пояснил правозащитник, не принесут никакой пользы без умения разобраться в этих данных и понять представленные цифры.
"Некоторый экологический ликбез для людей необходим: не только в том смысле, что «не бросайте мусор на улице», но и в том, как понимать, что такое диоксины, твердые частицы и так далее. Это необходимо, и это должно быть в школах, может даже в детских садах. Тогда люди будут лучше понимать и те угрозы, которые существуют, и ту реальность, в которой они живут", — заявил глава СПЧ в ходе заседания.
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