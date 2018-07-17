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СК отказал в уголовном деле о тройном вбросе бюллетеней в Люберцах
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СК отказал в уголовном деле о тройном вбросе бюллетеней в Люберцах 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Избирательный участок № 1480 в подмосковных Люберцах стал антигероем в ходе президентских выборов 18 марта 2018 года: именно там был зафиксирован тройной вброс бюллетеней, попавший в объективы камер и за считанные часы разлетевшийся по Рунету.
На дерзкое нарушение членов УИК, учителей люберецкой гимназии, вбрасывающих стопками бюллетени, молниеносно отреагировала Центральная избирательная комиссия РФ: председатель УИК Светлана Колобаева и член комиссии с правом голоса Виктория Бобровская были отстранены от работы, а результаты голосования на участке были аннулированы.
Несмотря на то, что нарушение было зафиксировано и вызвало широкий общественный резонанс, правоохранителей тройной вброс совершенно не заинтересовал. Издание FLB направило запросы в областные и люберецкие органы — Мособлизбирком, МВД, СКР и прокуратуру — и выяснило, что дело «замяли» еще в апреле 2018 года, спустя месяц после единого дня голосования.
Нет претензий к работе «звездных» членов УИК и у директора гимназии № 5 Ларисы Левушкиной: педагоги, прославившиеся на всю страну, продолжают заниматься образованием детей, избежав каких-либо санкций со стороны руководства гимназии.
Примечательно, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова сразу после проверки нарушений рассказала, что вбросы были не в пользу «кандидата от власти».
У нас есть информация по крайней мере в нескольких случаях, по-моему, в том числе и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата, — подчеркнула Памфилова, не уточнив, в чью именно пользу вбрасывали бюллетени.
Согласно принятой Госдумой ст. 142.2 УК РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме), наказание за подобное поведение членов УИК варьируется от штрафа в размере до семисот тысяч рублей — и даже до лишения свободы на срок до пяти лет.
«Если ты незаконно вбросил один бюллетень ― 30 000 рублей штрафа, а если два ― то уже уголовное наказание и 300 тысяч», — комментировал ранее положения статьи парламентарий Сергей Иванов. Впрочем, в Следственном комитете по Московской области на это решили попросту закрыть глаза.
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