СК отказал в уголовном деле о тройном вбросе бюллетеней в Люберцах

Избирательный участок № 1480 в подмосковных Люберцах стал антигероем в ходе президентских выборов 18 марта 2018 года: именно там был зафиксирован тройной вброс бюллетеней, попавший в объективы камер и за считанные часы разлетевшийся по Рунету.

На дерзкое нарушение членов УИК, учителей люберецкой гимназии, вбрасывающих стопками бюллетени, молниеносно отреагировала Центральная избирательная комиссия РФ : председатель УИК Светлана Колобаева и член комиссии с правом голоса Виктория Бобровская были отстранены от работы, а результаты голосования на участке были аннулированы.

СКР и Несмотря на то, что нарушение было зафиксировано и вызвало широкий общественный резонанс, правоохранителей тройной вброс совершенно не заинтересовал. Издание FLB направило запросы в областные и люберецкие органы — Мособлизбирком, МВД прокуратуру — и выяснило, что дело «замяли» еще в апреле 2018 года, спустя месяц после единого дня голосования.

Нет претензий к работе «звездных» членов УИК и у директора гимназии № 5 Ларисы Левушкиной: педагоги, прославившиеся на всю страну, продолжают заниматься образованием детей, избежав каких-либо санкций со стороны руководства гимназии.

Примечательно, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова сразу после проверки нарушений рассказала, что вбросы были не в пользу «кандидата от власти».

У нас есть информация по крайней мере в нескольких случаях, по-моему, в том числе и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата, — подчеркнула Памфилова, не уточнив, в чью именно пользу вбрасывали бюллетени.

Согласно принятой Госдумой ст. 142.2 УК РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме), наказание за подобное поведение членов УИК варьируется от штрафа в размере до семисот тысяч рублей — и даже до лишения свободы на срок до пяти лет.