Некоторые электрички, следующие через Восточное Дегунино, отменят 21 и 22 июля

Некоторые электрички, путь следования которых проходит через район Восточного Дегунина, временно отменят. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«График движения поездов, следующих по маршрутам Белорусского и Савеловского направлений, подлежит корректировке. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок на дальние расстояния», — говорится в сообщении.

Изменения графика движения поездов будут действовать с 16.00 21 июля по 7.00 22 июля. Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов, узнать об отмененных рейсах и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте www.central-ppk.ru.