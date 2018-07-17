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Некоторые электрички, следующие через Восточное Дегунино, отменят 21 и 22 июля
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Некоторые электрички, следующие через Восточное Дегунино, отменят 21 и 22 июля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Некоторые электрички, путь следования которых проходит через район Восточного Дегунина, временно отменят. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
«График движения поездов, следующих по маршрутам Белорусского и Савеловского направлений, подлежит корректировке. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок на дальние расстояния», — говорится в сообщении.
Изменения графика движения поездов будут действовать с 16.00 21 июля по 7.00 22 июля. Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов, узнать об отмененных рейсах и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте www.central-ppk.ru.
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