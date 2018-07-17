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Раскрыта стоимость аренды самой дешевой квартиры Москвы
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Раскрыта стоимость аренды самой дешевой квартиры Москвы 

dom.lenta.ru 1 час назад
Минимальная ставка аренды жилья в Москве составила в июле 2018 года 20 тысяч рублей. Ценовой минимум остается неизменным с февраля 2018-го. Об этом свидетельствуют материалы компании «Инком-Недвижимость», поступившие во вторник, 17 июля, в редакцию «Дома».
Самой дешевой съемной квартирой «старой» Москвы в июле, по данным компании, стала «однушка» в 15 минутах транспортом от станции метро «Борисово». В квартире сделан косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. На втором месте однокомнатная квартира в десяти минутах пешком от станции метро «Щелковская». Лот предлагается в аренду за 22 тысячи рублей в месяц. На третьем месте — однокомнатная квартира со свежим ремонтом в 20 минутах транспортом от станции метро «Выхино», которая сдается за 23 тысячи рублей в месяц.
Четвертое место рейтинга занимает однокомнатная квартира в пяти минутах транспортом от станции метро «Новогиреево», пятое — «однушка» в семи минутах транспортом от «Сходненской». Объекты сдаются в аренду за 24 и 25 тысяч рублей в месяц соответственно.
По статистике «Инком-Недвижимость», ценовой минимум на рынке аренды в Москве остается неизменным с февраля 2018 года. Предложение съемного жилья постоянно пополняется новыми объектами, которые их собственники готовы сдавать за 20 тысяч рублей в месяц.
По статистике портала «Мир Квартир», самые низкие цены на аренду жилья в России отмечаются в Магнитогорске, Чебоксарах, Курске, Кургане и Нижнем Тагиле. Ставки аренды в этих городах находятся в пределах 6,5-7 тысячи рублей в месяц.
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