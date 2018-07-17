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Омские аграрии разгрузили элеваторы и зернохранилища для приема нового урожая зерновых
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Омские аграрии разгрузили элеваторы и зернохранилища для приема нового урожая зерновых 

ТАСС 47 минут назад
ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Увеличение экспорта и продажа интервенционного зерна позволили разгрузить элеваторы и зернохранилища Омской области для принятия нового урожая зерновых, сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. Несмотря на затянувшуюся из-за аномально холодной и дождливой весны посевную кампанию, сибирский регион рассчитывает собрать в этом году не менее 3 млн тонн зерна.
"Омская область за I квартал этого года вывезла на экспорт больше зерна, чем за весь прошлый год. Федерация впервые за многие годы приняла решение о выкупе зерна из интервенционного фонда, нам разрешили реализовать 92 тыс. тонн зерна 2009 — 2013 годов закладки, уже отгружено 50 тыс. тонн. У нас остается еще 440 тыс. тонн интервенционного фонда. Сейчас мы можем спокойно положить на хранение порядка 3,5 — 4 млн тонн зерна — этого хватит для приема урожая", — заявил Чекусов.
Начальник отдела переработки и товарного рынка минсельхоза Омской области Константин Цыпленков уточнил ТАСС, что Омская область за год увеличила мощности по хранению зерна с 4,1 до 4,5 млн тонн зерна. «В основном это происходит за счет складских помещений сельхозтоваропроизводителей, которые могут принять до 2,6 млн тонн зерна. Новых элеваторных мощностей мы пока не вводили, но есть ряд проектов, которые планируются к реализации», — отметил Цыпленков.
Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 млн га, из которых около 2 млн га отводится под зерновые. Из собранного в 2017 году в Омской области урожая зерна в 3,4 млн тонн почти 90% — продовольственного класса.
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