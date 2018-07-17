Из-за холодной весны в Омской области применят методы по ускорению созревания зерновых

ОМСК , 17 июля. / ТАСС /. Омские аграрии применят специальные методики по ускорению уборки и созревания зерновых культур, чтобы сгладить последствия затянувшейся весны. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

По данным регионального Минсельхоза, в 2018 году из-за аномально холодной и дождливой весны начало периода вегетации растений задержалось на 2-3 недели, что чревато более поздним созреванием сельхозкультур. Аграриям это грозит затянувшейся уборочной кампанией и потерей части урожая, которая может уйти под снег.

"Если погода будет адекватная, мы постараемся провести уборочную в максимально короткие сроки. Есть такие приемы, как раздельная уборка зерновых культур (зерновые культуры скашиваются и дозревают в валках, которые позднее обмолачивают зерноуборочные комбайны — прим. ТАСС) и десикация (обработка посевов для подавления сорняков и ускорения созревания — прим. ТАСС)", — рассказал Чекусов. Он отметил, что регион рассчитывает собрать не менее 3 млн тонн зерна.