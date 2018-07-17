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Из-за холодной весны в Омской области применят методы по ускорению созревания зерновых
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Из-за холодной весны в Омской области применят методы по ускорению созревания зерновых 

ТАСС 1 час назад
ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Омские аграрии применят специальные методики по ускорению уборки и созревания зерновых культур, чтобы сгладить последствия затянувшейся весны. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.
По данным регионального Минсельхоза, в 2018 году из-за аномально холодной и дождливой весны начало периода вегетации растений задержалось на 2-3 недели, что чревато более поздним созреванием сельхозкультур. Аграриям это грозит затянувшейся уборочной кампанией и потерей части урожая, которая может уйти под снег.
"Если погода будет адекватная, мы постараемся провести уборочную в максимально короткие сроки. Есть такие приемы, как раздельная уборка зерновых культур (зерновые культуры скашиваются и дозревают в валках, которые позднее обмолачивают зерноуборочные комбайны — прим. ТАСС) и десикация (обработка посевов для подавления сорняков и ускорения созревания — прим. ТАСС)", — рассказал Чекусов. Он отметил, что регион рассчитывает собрать не менее 3 млн тонн зерна.
Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектаров, из которых около 2 миллиона гектаров отводится под зерновые. Из собранного в 2017 году в Омской области урожая зерна в 3,4 млн тонн почти 90% — продовольственного класса.
ТАСС: последние новости
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