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В храме на Ивановской почтили память семьи последнего русского императора
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В храме на Ивановской почтили память семьи последнего русского императора 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В день 100-летия убийства семьи Романовых были отслужены две литургии в храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки. Об этом рассказали в администрации храма.
— Ночная литургия началась в полночь с 16 на 17 июля, утренняя — в 8.00. Богослужения провели настоятель храма протоиерей Владимир Новицкий и протоиерей Орест Оршак при большом скоплении верующих, — поделился представитель храма.
Напомним, что Николай II, а также члены его семьи и приближенные были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге — в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева. В 2000 году семья последнего российского императора была причислена к лику святых.
Храм расположен по адресу ул. Ивановская, д. 3. (мю)
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