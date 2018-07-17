В храме на Ивановской почтили память семьи последнего русского императора

В день 100-летия убийства семьи Романовых были отслужены две литургии в храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки. Об этом рассказали в администрации храма.

— Ночная литургия началась в полночь с 16 на 17 июля, утренняя — в 8.00. Богослужения провели настоятель храма протоиерей Владимир Новицкий и протоиерей Орест Оршак при большом скоплении верующих, — поделился представитель храма.

Напомним, что Николай II , а также члены его семьи и приближенные были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге — в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева. В 2000 году семья последнего российского императора была причислена к лику святых.

Храм расположен по адресу ул. Ивановская, д. 3. (мю)