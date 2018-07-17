Ещё
«Сибур» опроверг задержку выплаты зарплаты при строительстве «Запсибнефтехима»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сибур» опроверг задержку выплаты зарплаты при строительстве «Запсибнефтехима» 

Rambler News Service 1 час назад
Информация о задержке выплаты заработной платы при строительстве «Запсибнефтехима» не соответствует действительности, говорится в сообщении «Сибура», который реализует проект.
«В связи с некорректными публикациями в СМИ и социальных сетях о происшествии 15 июля с работниками компании-субподрядчика строительства комплекса «Запсибнефтехим», компания уточняет, что информация, основанная на слухах и «источниках», не соответствует действительности… В результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась», — говорится в сообщении.
Как поясняет компания, 15 июля 2018 года часть работников субподрядной организации «Пандера» (подрядчик — компания «Ренейссанс») собралась в обеденное время у полевого офиса компании «Ренейссанс», чтобы обсудить вопросы по заработной плате, условиям проживания и питания.
«Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут своевременно устранены. Ситуация на строительстве комплекса штатная», — добавили в «Сибуре».
Компания также отмечает, что в настоящее время юридическая служба компании изучает публикации в СМИ и социальных сетях на предмет соответствия законодательству.
Rambler News Service: последние новости
Минтранс предложил продлить контракт с гендиректором «Аэрофлота» Глава Минтранса ответил на предложение РПЦ отменить платные дороги Более 75 регионов России поддержали пенсионную реформу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца72
Погиб Тагир Вагапов6
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II342
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение