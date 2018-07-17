«Сибур» опроверг задержку выплаты зарплаты при строительстве «Запсибнефтехима»

Информация о задержке выплаты заработной платы при строительстве «Запсибнефтехима» не соответствует действительности, говорится в сообщении «Сибура» , который реализует проект.

«В связи с некорректными публикациями в СМИ и социальных сетях о происшествии 15 июля с работниками компании-субподрядчика строительства комплекса «Запсибнефтехим», компания уточняет, что информация, основанная на слухах и «источниках», не соответствует действительности… В результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Как поясняет компания, 15 июля 2018 года часть работников субподрядной организации «Пандера» (подрядчик — компания «Ренейссанс») собралась в обеденное время у полевого офиса компании «Ренейссанс», чтобы обсудить вопросы по заработной плате, условиям проживания и питания.

«Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут своевременно устранены. Ситуация на строительстве комплекса штатная», — добавили в «Сибуре».

Компания также отмечает, что в настоящее время юридическая служба компании изучает публикации в СМИ и социальных сетях на предмет соответствия законодательству.