На Стойленском ГОКе выбрали лучшего помощника машиниста тягового агрегата

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди помощников машиниста тягового агрегата. За право называться лучшим боролись 52 работника цеха железнодорожного транспорта.

В практическом этапе встретились 11 конкурсантов. Им необходимо было за 10 минут прицепить и отцепить локомотив от состава, закрепить подвижной состав и произвести опробование автотормозов.

В итоге победителем конкурса жюри признало Владимира Захарова , на втором месте оказался Алексей Латорцев, на третьем — Роман Кореневский. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 25-летний Андрей Тишин. Их наградили дипломами, памятными подарками и денежными премиями. Кроме этого, все призеры профконкурсов в течение года будут получать надбавку к тарифной ставке за профессиональное мастерство в размере от 20 до 30%.

Следующий конкурс пройдет в августе. Соревноваться будут машинисты буровой установки.