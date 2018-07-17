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На Стойленском ГОКе выбрали лучшего помощника машиниста тягового агрегата
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На Стойленском ГОКе выбрали лучшего помощника машиниста тягового агрегата 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди помощников машиниста тягового агрегата. За право называться лучшим боролись 52 работника цеха железнодорожного транспорта.
В практическом этапе встретились 11 конкурсантов. Им необходимо было за 10 минут прицепить и отцепить локомотив от состава, закрепить подвижной состав и произвести опробование автотормозов.
В итоге победителем конкурса жюри признало Владимира Захарова, на втором месте оказался Алексей Латорцев, на третьем — Роман Кореневский. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 25-летний Андрей Тишин. Их наградили дипломами, памятными подарками и денежными премиями. Кроме этого, все призеры профконкурсов в течение года будут получать надбавку к тарифной ставке за профессиональное мастерство в размере от 20 до 30%.
Следующий конкурс пройдет в августе. Соревноваться будут машинисты буровой установки.
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