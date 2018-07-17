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Минтранс предложил продлить контракт Савельева в «Аэрофлоте»
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Минтранс предложил продлить контракт Савельева в «Аэрофлоте» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает продлить контракт действующего гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
"Я направил предложение по продлению контракта с Виталием Геннадиевичем в министерство экономического развития. Далее будут проходить необходимые процедуры, утверждение совета директоров", — сообщил Дитрих журналистам.
Газета «Коммерсант» 9 июля написала, что контракт Савельева, истекающий осенью, пока не продлен, а в борьбу за пост гендиректора крупнейшего российского авиаперевозчика может включиться экс-глава Минтранса Максим Соколов.
Основным владельцем «Аэрофлота» является государство с долей 51,2%. Госкорпорации «Ростех» принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.
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