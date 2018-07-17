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5 предсмертных записок звезд, от которых у нас до сих пор мурашки
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5 предсмертных записок звезд, от которых у нас до сих пор мурашки 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Курт Кобейн
Уходя, Курт Кобейн оставил даже не записку, а целое письмо, которое уже не раз цитировали СМИ и до сих пор обсуждает весь мир. Послание было адресовано семье музыканта. Вот его финальный отрывок: «У меня была хорошая жизнь, и я признателен за это, но с семи лет я возненавидел все человечество, только потому что люди запросто могли ладить и поддерживать друг друга. Только потому что я слишком сильно люблю и сострадаю им. Спасибо вам всем из полыхающей пропасти моего разрывающегося желудка, за ваши письма и заботу, которую я ощущал все последние годы. Я слишком непредсказуемый и импульсивный, детка! Я потерял страсть, и запомни, лучше вспыхнуть и сгореть дотла, чем сохранить тепло и медленно догореть».
Хантер Томпсон
Журналист Хантер Томпсон умер так же необычно, как и жил. Для него не существовало авторитетов и других мнений, кроме его собственного. Уйти из жизни он решил в 2005 году в возрасте 67 лет. Просто потому, что устал и не хотел, чтобы другие видели, каким беспомощным сделает его старость. «Нет больше игр. Больше никаких бомб, больше ничего. Больше нет удовольствия. Больше нет. 67. То есть 17 лет от 50. На 17 больше, чем мне нужно. Скучно. Я всегда сержусь. 67. Я становлюсь жадным. Расслабьтесь — это не повредит», — написал Томпсон в своей последней записке.
Джордж Сандерс
Оскароносный актер Джордж Сандерс однажды решил, что его жизнь слишком скучна для того, чтобы он продолжал ее поддерживать. «Дорогой мир, я покидаю тебя, потому что мне скучно. Я чувствую, что прожил достаточно долго. Я оставляю тебя с твоими заботами в этой сладкой выгребной яме — удачи», — написал Джордж в предсмертной записке, после чего принял смертельную дозу пентобарбитала и умер. Ему было 65 лет.
Катриона Уайт
28-летняя возлюбленная Джима Керри Катриона Уайт покончила с собой осенью 2015 года. В предсмертной записке девушка сообщила, что не смогла пережить расставание с любимым.
«Я уже три дня не могу поверить, что тебя нет рядом. Я могла бы попытаться жить дальше, пробовать склеить разбитое сердце. Могла бы, но в этот раз у меня нет ни сил, ни желания. Мне жаль, что тебе казалось, будто я тебя не поддерживаю. Я старалась дать тебе лучшую часть себя», — сказано в письме.
Своим посланием девушка поставила Джима в затруднительное положение. Ее родственники обвинили актера в доведении возлюбленной до самоубийства. К счастью, Керри удалось избежать тюремного заключения.
Венди О. Уильямс
Солистка панк-группы Plasmatics покончила с собой в 1998 году. Певица выстрелила себе в голову неподалеку от своего дома в Коннектикуе. По словам друзей Венди, в последние годы она страдала от депрессий и не могла справиться с обрушившейся на нее славой.
«Акт, посвященный моей собственной смерти, — это не то, что я делаю, не думая много. Я не верю, что люди должны вести свою жизнь без глубокого и продуманного размышления в течение значительного периода времени. Что право на это является одним из самых основных прав, которые должен иметь любой человек в свободном обществе. Для меня большая часть мира не имеет смысла, но мои чувства о том, что я делаю, звучат громко и ясно для моего мозга и места, где нет самого себя, только спокойствие. С любовью, Венди», — объяснила Уильямс причины своего поступка в предсмертной записке.
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