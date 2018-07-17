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Игорь Руденя принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации
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Игорь Руденя принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
17 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. На заседании также присутствовал член Совета Федерации РФ от тверского региона Андрей Епишин.
— До 1 октября необходимо сформировать ряд стратегических документов. Первое направление — это 12 национальных проектов. Основная работа будет сосредоточена в субъектах. Второй документ — стратегия пространственного развития. В указе Президента заложены основные принципы, главный из которых — выравнивание регионов в социально-экономическом развитии: сокращение разрыва в обеспеченности инфраструктурой, уровне жизни, — сказал Виталий Мутко.
На заседании рассмотрены подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
— Очень важно, что не будет снижена поддержка регионов со стороны федерального центра. Идет дискуссия о возможности замены таких платежей, как оплата за неработающее население. Нам предлагается оставить деньги в бюджете, а взамен получить дополнительные полномочия. Считаем, что любые решения, которые принимаются, должны быть стабильными, рассчитанными на долгосрочную перспективу, — прокомментировал Игорь Руденя итоги заседания правительственной комиссии представителям СМИ.
Губернатор также отметил, что Тверская область будет предлагать механизм целевых субсидий для эффективных отраслей, в которых могут продемонстрировать себя успешные предприятия.
На заседании обсуждалась разработка приоритетных национальных проектов, которые обозначил Президент РФ Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года. Правительству РФ совместно с органами государственной власти в регионах поручено разработать нацпроекты до 1 октября 2018 года.
Национальные проекты будут реализованы по направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.
Пресс-служба Правительства Тверской области
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