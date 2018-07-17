Игорь Руденя принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

— До 1 октября необходимо сформировать ряд стратегических документов. Первое направление — это 12 национальных проектов. Основная работа будет сосредоточена в субъектах. Второй документ — стратегия пространственного развития. В указе Президента заложены основные принципы, главный из которых — выравнивание регионов в социально-экономическом развитии: сокращение разрыва в обеспеченности инфраструктурой, уровне жизни, — сказал Виталий Мутко.

На заседании рассмотрены подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

— Очень важно, что не будет снижена поддержка регионов со стороны федерального центра. Идет дискуссия о возможности замены таких платежей, как оплата за неработающее население. Нам предлагается оставить деньги в бюджете, а взамен получить дополнительные полномочия. Считаем, что любые решения, которые принимаются, должны быть стабильными, рассчитанными на долгосрочную перспективу, — прокомментировал Игорь Руденя итоги заседания правительственной комиссии представителям СМИ.

Губернатор также отметил, что Тверская область будет предлагать механизм целевых субсидий для эффективных отраслей, в которых могут продемонстрировать себя успешные предприятия.

На заседании обсуждалась разработка приоритетных национальных проектов, которые обозначил Президент РФ Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года. Правительству РФ совместно с органами государственной власти в регионах поручено разработать нацпроекты до 1 октября 2018 года.

Национальные проекты будут реализованы по направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Пресс-служба Правительства Тверской области