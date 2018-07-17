Как добиться выплаты зарплаты, если начальство задерживает месяцами?

Уже который месяц мне не платят зарплату. Подруга советует обратиться в прокуратуру , Говорит, одну компанию даже заставили заплатить несколько миллионов. Это правда?

Да. Это так. В Пскове предприятие по производству сварочного оборудования задолжало своим работникам 17 миллионов рублей. Как рассказал старший помощник прокурора Псковской области Юрий Зайцев , без зарплаты остались 222 сотрудника. Они то и обратились в надзорный орган.

«Руководство предприятия не выплатило зарплату за март, апрель и май 2018 года. В адрес руководства акционерного общества прокуратура Пскова направила предписание на устранение нарушения законодательства», — сообщил Юрий Зайцев.

Руководство предприятия выполнило все требования надзорного органа. За несвоевременную выплату зарплаты против акционерного общества было возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятию придется заплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.