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Тимирязевцы запустили мини-завод по производству вощины
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Тимирязевцы запустили мини-завод по производству вощины 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Группа сотрудников и студентов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева запустили мини-завод по производству вощины. За одну рабочую смену было изготовлено 120 килограмм тонких листов.
Эти листы — будущие домики для 20 пчелосемей учебно-опытной пасеки. Параметры этой вощины соответствуют восковым сотам, что насекомые строят в естественных условиях — в дуплах деревьев и колодах.
— На нашей пасеке пчелы живут в комфортных условиях, — говорит заведующий кафедрой аквакультуры и пчеловодства Альфир Маннапов. — И это важно, поскольку проводим селекционную работу. Например, заметили, что на территории средней полосы обильно растет клевер, а породы пчел имеют короткие хоботки и не могут добыть из цветка медоноса нектар.
По словам Альфира Габдулловича следует, что при взаимодействии со специалистами пчелоколхоза «Кисловодский» Ставропольского края был создан новый тип пчел Московский карпатской породы, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений. Ее характерной особенностью является длинный хоботок, позволяющий добыть нектар из клевера. По словам специалистов, клеверный мед — изумительное лакомство для сладкоежек!
Заведующий кафедрой, профессор Альфир Маннапов провел практическое занятие по получению вощины для бакалавров и магистрантов академии. Помимо тимирязевцев в этом мероприятии приняли участие два сотрудника фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов «AlMayyaGroup», проходящих курс повышения квалификации по пчеловодству.
— В ближайшем будущем для укрепления дружбы между нашими странами планируется заключить договор о совместном сотрудничестве, — рассказала и. о. директора Института непрерывного образования Ирина Харчева. — Это говорит в первую очередь о высоком уровне проведения курсов по пчеловодству: такие грамотные специалисты, способные обучить теоретическим и практическим основам отрасли, поделиться тонкостями ремесла, есть только в Тимирязевской академии.
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