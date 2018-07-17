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В Ирландии обнаружили гробницу на тысячу лет старше Стоунхенджа
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В Ирландии обнаружили гробницу на тысячу лет старше Стоунхенджа 

Мир24 1 час назад
Ирландские археологи обнаружили мегалитическую гробницу возрастом 5500 лет. Открытие сделали на территории комплекса Бру-на-Бойн, включающего несколько десятков погребальных курганов и являющегося объектом Всемирного наследия.
В ходе раскопок в западной части гробницы обнаружили две погребальные камеры, над которыми возвышается керн (сложенный вручную столб из камней) диаметром в 40 метров, сообщает сайт Университетского колледжа Дублина.
Также исследователи извлекли шесть бордюрных камней, которые могли образовывать каменное кольцо вокруг керна. Один из камней украшен резьбой эпохи неолита, и эксперты уже назвали его одним из наиболее ценных артефактов, обнаруженных за последние десятилетия.
Кроме того, исследования помогли обнаружить еще две возможные «спутниковые» гробницы.
Интересно, что сооружения в Бру-на-Бойне на тысячу лет старше Стоунхенджа и на пятьсот лет — египетских пирамид в Гизе. Комплекс состоит из трех огромных гробниц: Ньюгрейндж, Даут и Наут, сооруженных в эпоху неолита. Также там находятся более поздние захоронения кельтов, которые, возможно, посчитали огромные сооружения естественными холмами и построили там укрепленный замок.
Полномасштабные исследования памятника начались только в середине ХХ века, сейчас на объекте продолжаются активные раскопки.
Ранее сообщалось, что на полях Великобритании из-за засухи проступили следы древних сооружений.
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