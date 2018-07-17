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Сессия по лишению Натальи Фёдоровой депутатских полномочий пройдёт 26 июля
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Сессия по лишению Натальи Фёдоровой депутатских полномочий пройдёт 26 июля 

Псковская губерния 1 час назад
Сессия Псковского районного Собрания по лишению и.п. главы Псковского района Натальи Фёдоровой депутатских полномочий пройдёт 26 июля, сообщил депутат райсобрания от ЛДПР Валерий Колтаков. На данный момент Фёдорова имет статус выдвинутого кандидата на пост главы Псковского района, а также исполняет полномочия главы муниципалитета. Напомним, прокуратура Псковского района проверит обращение Валерия Колтакова, который считает, что в ситуации совмещения присутствует нарушение законодательства. Представитель ЛДПР обратился в прокуратуру Псковской области, которая передала по подследствию дело в районную прокуратуру. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке»
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