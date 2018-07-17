Уровень безработицы в Саратовской области превысил среднероссийские показатели

По данным РИА Рейтинг, этой весной официальная безработица по России составила 4,9% от всего экономически активного населения. В Саратовской области показатель превысил 5,3%, что на 0,3% больше прошлогоднего уровня.

Саратовская область занимает 46-е место по уровню безработицы. Лучше всего этот социальный показатель сохраняется в Москве Петербурге — 1,3 и 1,5% незанятого населения. Хуже всего на Северном Кавказе: в той же Ингушетии каждый четвертый официально не трудоустроен, в Чечне , а также Тыве таковых 15%.

Отметим, что статистические 4,9% безработных россиян — это не репрезентативная оценка. Здесь не учитывается скрытая безработица и официальная занятость за нищенские жалованья.