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В Майкопе продолжается строительство Свято-Успенского кафедрального cобора
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В Майкопе продолжается строительство Свято-Успенского кафедрального cобора 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
На данный момент возведены стены под крышу, ведётся сборка металлического каркаса под саму кровлю, которая также состоит из металлоконструкций.
«После этих работ в следующем году, Бог даст, будем собирать крышу. Металлоконструкцию быстро не соберёшь. Всё делается поэтапно. Хотелось и побыстрее, конечно, но как Бог даёт, так и делаем, потихоньку трудимся», — отметил настоятель строящегося Свято-Успенского кафедрального собора Майкопа отец Георгий Кинцурашвили.
К празднику Успения Пресвятой Богородицы в средней части храма будет наполовину собран металлический каркас крыши. Планируется залить верхнюю площадку второго уровня колокольни и площадку на паперти.
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