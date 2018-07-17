В Майкопе продолжается строительство Свято-Успенского кафедрального cобора

На данный момент возведены стены под крышу, ведётся сборка металлического каркаса под саму кровлю, которая также состоит из металлоконструкций.

«После этих работ в следующем году, Бог даст, будем собирать крышу. Металлоконструкцию быстро не соберёшь. Всё делается поэтапно. Хотелось и побыстрее, конечно, но как Бог даёт, так и делаем, потихоньку трудимся», — отметил настоятель строящегося Свято-Успенского кафедрального собора Майкопа отец Георгий Кинцурашвили.

К празднику Успения Пресвятой Богородицы в средней части храма будет наполовину собран металлический каркас крыши. Планируется залить верхнюю площадку второго уровня колокольни и площадку на паперти.