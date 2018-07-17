Фотографировать научат в библиотеке №164 в Донском районе

Мастер-классы фотостудии «Ракурс» стартовали в библиотеке №164 в Донском районе Южного административного округа. Ключевая особенность занятий — они полностью бесплатны.

Занятия в фотостудии стартовали еще 12 июля, однако ближайший мастер-класс запланирован на 19 июля. Более того, дальнейшие встречи будут проходить каждую неделю, по четвергам. Руководитель объединения, Юрий Миронов, расскажет гостям библиотеки о тонкостях работы с фотографией, поможет найти ракурсы и объяснит принципы работы со светом.

Курсы являются логическим развитием городского проекта «Молодежный StartUp», благодаря которому в районных читальнях открываются так называемые «Точки роста».

Занятия студии «Ракурс» начинаются в 19:00 по адресу: улица Шаболовка, дом 36.

Источник: Централизованная библиотечная система ЮАО