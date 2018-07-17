Когда отремонтируют центр Пыталово?

Местные власти обещали нам отремонтировать нашу центральную улицу. Но до сих пор никаких подвижек. Не понимаю, в чем проблема?

Ремонт улицы Красноармейской действительно запланирован. Однако рабочие столкнулись с проблемой.

«Мы не можем приступить к реконструкции дороги, потому как под ней находится аварийный водопровод длиной 870 метров. Сметная стоимость работ по его замене — около 4 млн рублей, которых в муниципалитете нет», — заметила заместитель главы Пыталовского района по социальному развитию Вера Кондратьева.

Он заверил, что в этом вопросе окажут финансовую помощь.