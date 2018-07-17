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Когда отремонтируют центр Пыталово?
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Когда отремонтируют центр Пыталово? 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Местные власти обещали нам отремонтировать нашу центральную улицу. Но до сих пор никаких подвижек. Не понимаю, в чем проблема?
Ремонт улицы Красноармейской действительно запланирован. Однако рабочие столкнулись с проблемой.
«Мы не можем приступить к реконструкции дороги, потому как под ней находится аварийный водопровод длиной 870 метров. Сметная стоимость работ по его замене — около 4 млн рублей, которых в муниципалитете нет», — заметила заместитель главы Пыталовского района по социальному развитию Вера Кондратьева.
Она рассказала об этой проблеме врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову во время его рабочего визита в Пыталово.
Он заверил, что в этом вопросе окажут финансовую помощь.
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