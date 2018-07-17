Сергей Лукьяненко оценил развитие Москвы за последние 25 лет

По мнению писателя, Москва стала похожа на европейские города.

Писатель Сергей Лукьяненко оценил изменения, которые произошли в столице за последние годы, передает rueconomics.ru.

По его словам столица преобразилась в лучшую сторону — развивается транспортная сеть, появляются новые парковочные пространства, растет число парков и зон для отдыха. Москва постепенно обретает свой неповторимый стиль.