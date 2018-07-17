Сергей Лукьяненко оценил развитие Москвы за последние 25 лет 

По мнению писателя, Москва стала похожа на европейские города.
Писатель Сергей Лукьяненко оценил изменения, которые произошли в столице за последние годы, передает rueconomics.ru.
По его словам столица преобразилась в лучшую сторону — развивается транспортная сеть, появляются новые парковочные пространства, растет число парков и зон для отдыха. Москва постепенно обретает свой неповторимый стиль.
— Я был во многих городах мира и мне всегда было завидно смотреть на парижские, лондонские парки — когда я приезжал с детьми и там оказывался, то понимал, как им здорово бегать, играть в этих местах. На их фоне наши московские парки смотрелись печально. Сейчас же и наши парки ничем не уступают европейским, — отметил писатель в интервью ФБА «Экономика сегодня».