Ещё
Видео с ублажающей себя Сербякиной попало в сеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео с ублажающей себя Сербякиной попало в сеть 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Фронтвумен группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала в Instagram крайне пикантное видео из автобуса. По всей видимости, девушками стало скучно в пути и они решили немного «порезвиться». Особенно проявила себя Ольга. Пышногрудая красотка разделась по пояс и принялась танцевать а автобусе, попутно гладя себе грудь и другие части тела.
Не устояла от соблазна и ее подруга. Девушка страстно провела рукой по телу полуголой Серябкиной. Судя по выражению лица певицы, ей этот знак внимания очень понравился. Подписчиков певицы ее заигрывания с подругой натолкнули на мысли о нетрадиционной ориентации певицы. Не исключено, что именно поэтому она до сих пор не замужем в свои 33. Впрочем, поклонники шоувумен довольны даже таким поворот событий.
— Идеальная гармония, — отметили в сети.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как развязная Серябкина смущала поклонников съедобными ассоциациями.
Пятый канал: последние новости
Виктория Скрипаль рассказала содержание последнего разговора с сестрой Миддлтон в бешенстве: принц Уильям заигрывал с израильской супермоделью Моно-камера и «монобровь»: в сети появились новые утечки об Apple iPhone 9
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца72
Погиб Тагир Вагапов6
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II347
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение