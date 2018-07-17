Видео с ублажающей себя Сербякиной попало в сеть

Фронтвумен группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала в Instagram крайне пикантное видео из автобуса. По всей видимости, девушками стало скучно в пути и они решили немного «порезвиться». Особенно проявила себя Ольга. Пышногрудая красотка разделась по пояс и принялась танцевать а автобусе, попутно гладя себе грудь и другие части тела.

Не устояла от соблазна и ее подруга. Девушка страстно провела рукой по телу полуголой Серябкиной. Судя по выражению лица певицы, ей этот знак внимания очень понравился. Подписчиков певицы ее заигрывания с подругой натолкнули на мысли о нетрадиционной ориентации певицы. Не исключено, что именно поэтому она до сих пор не замужем в свои 33. Впрочем, поклонники шоувумен довольны даже таким поворот событий.

— Идеальная гармония, — отметили в сети.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как развязная Серябкина смущала поклонников съедобными ассоциациями.