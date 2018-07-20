Половина обращений в Роспотребнадзор связаны с эпидемической ситуацией за рубежом

Около половины обращений на «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам туристических услуг связано с эпидемической ситуацией за рубежом. О чем еще спрашивают, рассказала ТАСС представитель ведомства Ирина Попова

«Более половины поступивших вопросов были связаны с эпидемической ситуацией за рубежом, клиническими проявлениями инфекций и мерами их профилактики. Около 32% обращений касались прав потребителей при получении туристических услуг. В частности, действий потребителей при задержке авиарейсов, сроков действия туристических договоров, отказов в страховом возмещении расходов и соблюдения сроков урегулирования претензий. По результатам рассмотрения обращений было подготовлено более четырехсот проектов претензий и исковых заявлений. Ряд обращений послужили основанием для проведения проверок, а некоторые из них — поводом для возбуждения административных дел и проведения административных расследований».

Работа «горячей линии» была организована во всех регионах страны с 25 июня по 9 июля.