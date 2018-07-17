Гости ЧМ-2018 чаще всего жаловались на нижегородский транспорт и торговлю

Более 3000 консультаций по вопросам защиты прав потребителей оказали специалисты Роспотребнадзора гостям чемпионата мира по футболу, шесть матчей которого прошли в Нижнем Новгороде. Чаще всего поступали жалобы на работу транспорта и сферу торговли. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Наталия Кучеренко на пресс-конференции 17 июля.

«Вопросы были самые разные. Были даже обращения по поводу того, что кого-то из болельщиков не пускали в фан-зону, поскольку она рассчитана только на 15 тысяч человек. Но этот вопрос уже не в нашей компетенции. Кроме того, всем памятен факт задержки рейса в Турцию . Всем обратившимся мы дали консультации, а при необходимости помогали составлять претензионные требования или выходили в суд с исками в защиту конкретного потребителя», — сказала Кучеренко.

При этом, как отметила руководитель управления Роспотребнадзора, жалоб на высокие цены в нижегородских гостиницах или слишком дорогую сувенирную продукцию в период чемпионата почти не было.

«Мы заранее провели необходимую работу. Эти темы активно отрабатывались. Правительство утвердило максимальные цены на проживание в гостиницах во время ЧМ-2018, и мы отслеживали все изменения. Все выявленные факты нарушений получили свою оценку и меры административного воздействия, многие гостиницы были оштрафованы, и цены возвращались на допустимый уровень. Были приняты превентивные меры и в отношении сувенирной продукции еще на стадии подготовки. Мы выявили неправильно маркированные товары. И производители навели порядок еще до начала чемпионата2, — пояснила Кучеренко.

Напомним, цены в нижегородских гостиницах во время ЧМ-2018 контролировались ежедневно.