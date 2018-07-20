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Более 6,8 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по туристическим услугам
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Более 6,8 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по туристическим услугам 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 6,8 тыс. консультаций провели специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в рамках работы «горячей линии» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом с 25 июня по 9 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роспотребнадзор в разгар отпускного сезона организовал работу всероссийской «горячей линии» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. В каждом субъекте РФ с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии провели более 6,8 тыс. консультаций граждан по актуальным вопросам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более половины поступивших вопросов были связаны с эпидемической ситуацией за рубежом, клиническими проявлениями инфекций и мерами их профилактики. Около 32% обращений касались прав потребителей при получении туристических услуг, в частности, действий потребителей при задержке авиарейсов, сроков действия туристических договоров, отказов в страховом возмещении расходов, соблюдения сроков урегулирования претензий.
«Помимо консультаций по телефонам «горячий линий» ряд субъектов РФ подготовили и разместили памятки по инфекционным угрозам за рубежом и рекомендации для авиапассажиров. По результатам рассмотрения обращений было подготовлено более 400 проектов претензий и исковых заявлений. Ряд обращений послужили основанием для проведения проверок, а некоторые — поводом для возбуждения административных дел и проведения административных расследований», — добавили в ведомстве.
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