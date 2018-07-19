Более 2,4 тыс. человек обратились в единый инфоцентр Роспотребнадзора по ЧМ-2018 с 15 мая

«В период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. для консультации по вопросам прав потребителей организована работа специального единого информационного центра Роспотребнадзора. С 15 мая по 15 августа 2018 г. по телефону в круглосуточном режиме на русском, английской и китайском языках специалисты ведомства консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. За период с начала работы единого информационного центра Роспотребнадзора к его помощи прибегли более 2,4 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более трети принятых звонков касались различных аспектов соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей при продаже сувенирной продукции, оказании гостиничных, транспортных и туристских услуг, реализации билетов на спортивные и иные мероприятия.