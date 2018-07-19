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Более 2,4 тыс. человек обратились в единый инфоцентр Роспотребнадзора по ЧМ-2018 с 15 мая
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Более 2,4 тыс. человек обратились в единый инфоцентр Роспотребнадзора по ЧМ-2018 с 15 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Более 2,4 тыс. человек обратились в информационный центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), работа которого организована на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. для консультации по вопросам прав потребителей организована работа специального единого информационного центра Роспотребнадзора. С 15 мая по 15 августа 2018 г. по телефону в круглосуточном режиме на русском, английской и китайском языках специалисты ведомства консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. За период с начала работы единого информационного центра Роспотребнадзора к его помощи прибегли более 2,4 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более трети принятых звонков касались различных аспектов соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей при продаже сувенирной продукции, оказании гостиничных, транспортных и туристских услуг, реализации билетов на спортивные и иные мероприятия.
«Больше всего обратившихся — из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгоградской и Нижегородской областей. Однако звонки фиксировались не только из регионов, принимающих матчи мирового футбольного первенства, но и из Воронежской, Брянской, Саратовской, Челябинской, Ивановской, Кировской областей, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики», — заключили в ведомстве.
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