Пьяный рязанец избил ночью врача в травмпункте поликлиники №2

По предварительным данным, в ночь на 16 июля 2018 года в травмпункт рязанской поликлиники за медицинской помощью обратился мужчина. Врач оказал ему первую помощь. Пьяный пациент набросился на врача и ударил его. Усмирял разбушевавшегося рязанца вызванный на место происшествия наряд полиции.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая правовая оценка.