Пьяный рязанец избил ночью врача в травмпункте поликлиники №2 

Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по размещенному в интернете видеоролику, на котором видно, как пациент бьет врача-травматолога поликлиники №2, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в ночь на 16 июля 2018 года в травмпункт рязанской поликлиники за медицинской помощью обратился мужчина. Врач оказал ему первую помощь. Пьяный пациент набросился на врача и ударил его. Усмирял разбушевавшегося рязанца вызванный на место происшествия наряд полиции.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая правовая оценка.