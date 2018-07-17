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Пьяный рязанец избил ночью врача в травмпункте поликлиники №2
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Пьяный рязанец избил ночью врача в травмпункте поликлиники №2 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по размещенному в интернете видеоролику, на котором видно, как пациент бьет врача-травматолога поликлиники №2, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в ночь на 16 июля 2018 года в травмпункт рязанской поликлиники за медицинской помощью обратился мужчина. Врач оказал ему первую помощь. Пьяный пациент набросился на врача и ударил его. Усмирял разбушевавшегося рязанца вызванный на место происшествия наряд полиции.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая правовая оценка.
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