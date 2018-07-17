Экономист: Введение пошлин на зарубежные интернет-покупки неизбежно

Ввести дополнительные пошлины на товары, приобретённые в зарубежных интернет-магазинах, намерены в Госдуме . Право устанавливать такие сборы получит правительство, следует из поправок, внесённых в законопроект «О таможенном регулировании», который рассматривал комитет по бюджету нижней палаты парламента, сообщает «Интерфакс»

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН назвал неизбежной, хоть и протекционистской меру, предложенную в законе.

«Мы вступаем в эпоху меркантильного капитализма, протекционизма, и та торговля в интернете, которая развивалась в прежние годы, лично мне, очень нравилась. Это удобно, но всё-таки это противоречит определённым задачам развития рынка и национальной торговли. Именно поэтому нововведения в таможенном законодательстве и практике отвечают всем изменениям, которые происходят в мире. Едва ли мы можем рассчитывать на то, что будет существовать реально свободная торговля между странами, и вы сможете заказывать где угодно и что угодно, не уплачивая таможенных пошлин. Эти пошлины могут быть достаточно ощутимыми. Это новая тенденция, новая практика, которая неприятна для потребителя, но необходима для защиты местной торговли», — рассказал экономист.

Экономист рассказал о скачке цен до 15% из-за увеличения НДС Власти, по его словам, и так откладывали долго решение о пошлинах. Однако, наряду с тем, что мера однозначно вызовет возмущение россиян, есть и другой фактор риска, отметил Колташов.

«Она давно витала в воздухе, но такие меры будет, может быть, не так просто осуществить, и будут не такие уж справедливые сборы. Здесь возможны злоупотребления таможенников, учитывая, сколько ещё товаров пропадает, благодаря неэффективности работы почтовой системы. Всё это будет раздражать потребителя, но людям придётся это принять. А власти, на мой взгляд, тоже не очень хотели принимать эти меры, и видно, что они действуют очень медленно, раскачиваются буквально годами. И это тоже результат инерции, потому что во всех учебниках экономики написано про свободную торговлю, про глобализацию, торговый обмен, а это всё не то. Эта мера вообще не из этого порядка, она во многом ограничительная, неприятная, протекционистская в чистом виде. Люди ведь, заказывая какую-нибудь безделицу в интернете, часто пытаются просто копейку сэкономить, но при этом они должны будут больше платить», — заключил собеседник НСН.