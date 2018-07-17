Специально для Тюмени. В городе откроется магазин IKEA нового формата 

К октябрю в Тюмени откроется магазин IKEA. Это будет магазин малого формата, его площадь не превысит 1000 кв. метров.
Формат нового магазина был специально разработан для Тюмени. Кроме того IKEA уже приступила к набору сотрудников. Компания намерена набрать 12 сотрудников, которые пройдут углубленное обучение в IKEA Екатеринбург.
Место расположения магазина пока неизвестно. О нем сообщат позднее.
По данным РБК Тюмень, в компании хотят узнать, насколько ее товары востребованы у местных жителей. После этого корпорация примет решение о строительстве гипермаркета.
Первые разговоры о приходе IKEA в Тюмень начались в 2009 году. Однако годом позже объект был свернут.
В начале этого года правительство области и шведская компания планировали подписать соглашение об открытии магазина. Однако планы были нарушены, так как в январе скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад.