Специально для Тюмени. В городе откроется магазин IKEA нового формата

К октябрю в Тюмени откроется магазин IKEA . Это будет магазин малого формата, его площадь не превысит 1000 кв. метров.

Формат нового магазина был специально разработан для Тюмени. Кроме того IKEA уже приступила к набору сотрудников. Компания намерена набрать 12 сотрудников, которые пройдут углубленное обучение в IKEA Екатеринбург

Место расположения магазина пока неизвестно. О нем сообщат позднее.

По данным РБК Тюмень, в компании хотят узнать, насколько ее товары востребованы у местных жителей. После этого корпорация примет решение о строительстве гипермаркета.

Первые разговоры о приходе IKEA в Тюмень начались в 2009 году. Однако годом позже объект был свернут.