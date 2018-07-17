Ещё
В Сокольниках назвали победителя районного чемпионата по мини-футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сокольниках назвали победителя районного чемпионата по мини-футболу 

Управа района Сокольники 1 час назад
Всего состоялось 14 игр, в которых приняли участие жители и сотрудники районных учреждений.
В районе завершилось спортивное состязание «Сокольники поддерживают сборную России», организованное управой и СД МО Сокольники. В футбольных баталиях сразились 15 сборных силовых ведомств, спасателей, спортклубов, медицинских учреждений и дворовых команд.
В последних играх определились финалисты: сборная МЧС «Восток» и сборная спортклуба Self Clab. Последняя — уверенно лидировала в напряжённой игре и одержала победу на чемпионате со счётом 3:0.
Игры проходили на стадионе «Лидер» ПКиО «Сокольники». Комментировал матчи мастер спорта по футболу Николай Галкин. Судейство проходило с участием представителей ДМЦ «Сокольники» Семёна Максимова, Михаила Королёва и Павла Голубева.
По завершению состязания на стадионе состоялись торжественные награждения, вручения призов от спонсоров и памятные фотосессии команд.
Управа района Сокольники: последние новости
Участники «Московского долголетия» познакомились с растениями Большого розария В «Букводоме» москвичи смогут погрузиться в экономический квест Библиотека №78 присоединилась к акции «Списанные книги»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца72
Погиб Тагир Вагапов6
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II347
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение