В Сокольниках назвали победителя районного чемпионата по мини-футболу

Всего состоялось 14 игр, в которых приняли участие жители и сотрудники районных учреждений.

В районе завершилось спортивное состязание «Сокольники поддерживают сборную России», организованное управой и СД МО Сокольники. В футбольных баталиях сразились 15 сборных силовых ведомств, спасателей, спортклубов, медицинских учреждений и дворовых команд.

В последних играх определились финалисты: сборная МЧС «Восток» и сборная спортклуба Self Clab. Последняя — уверенно лидировала в напряжённой игре и одержала победу на чемпионате со счётом 3:0.

Игры проходили на стадионе «Лидер» ПКиО «Сокольники». Комментировал матчи мастер спорта по футболу Николай Галкин . Судейство проходило с участием представителей ДМЦ «Сокольники» Семёна Максимова, Михаила Королёва и Павла Голубева.

По завершению состязания на стадионе состоялись торжественные награждения, вручения призов от спонсоров и памятные фотосессии команд.