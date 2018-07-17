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Более 8 млн человек посетили парк «Зарядье» с момента его открытия
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Более 8 млн человек посетили парк «Зарядье» с момента его открытия 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Более 8 млн человек посетили парк «Зарядье» с момента его открытия в сентябре 2017 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Посещаемость парка уже сейчас составляет более 8 млн человек, а ведь еще года не прошло. В год мы точно будем иметь цифру 10 млн посетителей, и еще не факт, что она не будет превышена. Это очень небольшой парк, всего несколько гектаров, но это самое посещаемое место не только в столице, но и в стране», — сказал А. Кибовский.
Он напомнил, что парк «Зарядье» стал самым популярным объектом для посещения во время ЧМ-2018.
Московский парк «Зарядье» был торжественно открыт в День города 9 сентября 2017 г. Для свободного посещения парк открылся 11 сентября.
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