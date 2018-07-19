Более 4 тыс. билетов в концертный зал «Зарядье» реализовано за два дня продаж 

Более 4 тыс. билетов на сумму около 14 млн руб. в концертный зал «Зарядье» было реализовано в первые два дня продажи. Об этом журналистам заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
«Мы открыли продажу билетов в концертный зал «Зарядье». За два дня уже куплено 4,5 тыс. билетов на 14 млн руб.», — сказал А. Кибовский.
Сама музыкальная площадка официально откроется в День города — 8 сентября, при этом приобрести билеты на концерты можно уже сейчас. Также на сайте появилась афиша на сентябрь-декабрь.
В день открытия на новой сцене прозвучат шедевры мировой классической музыки от симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, а также арии в исполнении знаменитых российских оперных артистов Альбины Шагимуратовой и Ильдара Абдразакова.
Ранее сообщалось, что в первый час старта продаж было реализовано более 1 тыс. билетов.