Более 4 тыс. билетов в концертный зал «Зарядье» реализовано за два дня продаж

Александр Кибовский. Более 4 тыс. билетов на сумму около 14 млн руб. в концертный зал «Зарядье» было реализовано в первые два дня продажи. Об этом журналистам заявил глава департамента культуры Москвы

«Мы открыли продажу билетов в концертный зал «Зарядье». За два дня уже куплено 4,5 тыс. билетов на 14 млн руб.», — сказал А. Кибовский.

Сама музыкальная площадка официально откроется в День города — 8 сентября, при этом приобрести билеты на концерты можно уже сейчас. Также на сайте появилась афиша на сентябрь-декабрь.

В день открытия на новой сцене прозвучат шедевры мировой классической музыки от симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева , а также арии в исполнении знаменитых российских оперных артистов Альбины Шагимуратовой и Ильдара Абдразакова

Ранее сообщалось, что в первый час старта продаж было реализовано более 1 тыс. билетов.