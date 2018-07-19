Ещё
Более 4 тыс. билетов в концертный зал «Зарядье» реализовано за два дня продаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 4 тыс. билетов в концертный зал «Зарядье» реализовано за два дня продаж 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Каретный Ряд
Более 4 тыс. билетов на сумму около 14 млн руб. в концертный зал «Зарядье» было реализовано в первые два дня продажи. Об этом журналистам заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
«Мы открыли продажу билетов в концертный зал «Зарядье». За два дня уже куплено 4,5 тыс. билетов на 14 млн руб.», — сказал А. Кибовский.
Сама музыкальная площадка официально откроется в День города — 8 сентября, при этом приобрести билеты на концерты можно уже сейчас. Также на сайте появилась афиша на сентябрь-декабрь.
В день открытия на новой сцене прозвучат шедевры мировой классической музыки от симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, а также арии в исполнении знаменитых российских оперных артистов Альбины Шагимуратовой и Ильдара Абдразакова.
Ранее сообщалось, что в первый час старта продаж было реализовано более 1 тыс. билетов.
Агентство «Москва»: последние новости
Двух человек спасли при пожаре в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы Еще 14 спортивных объектов за счет городского бюджета введут в эксплуатацию в Москве до конца года Мособлизбирком утвердил порядок жеребьевки по предоставлению печатной площади кандидатам в губернаторы
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО109
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей165
Убийцу подлодок впервые показали на видео52
Пока вы спали: россиянам вернут накопления86
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы28
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение