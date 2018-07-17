Политолог опроверг причастность Бутиной к российской разведке

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в преступном сговоре с целью работы в США , не могла быть связана со спецслужбами России и не вела шпионской деятельности. Об этом «Интерфаксу» рассказал политолог Андрей Колядин

Она не занималась в США политической деятельностью, а ее материальное положение было непростым.

«Мы регулярно общались, но чаще всего не на политические темы. Она закончила университет, думала о том, найти ли там [в США] работу или вернуться назад», — пояснил Колядин

По его словам, в последний раз они общались три дня назад. Обсуждали футбольный матч Англии Хорватии . «Ни о каких жутких замыслах и коварных планах разговоров не было вообще ни разу», — подчеркнул политолог.

Бутину заключили под стражу 15 июля. Минфин США подозревает ее в шпионаже.