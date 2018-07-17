Политолог опроверг причастность Бутиной к российской разведке 

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в преступном сговоре с целью работы в США, не могла быть связана со спецслужбами России и не вела шпионской деятельности. Об этом «Интерфаксу» рассказал политолог Андрей Колядин.
Она не занималась в США политической деятельностью, а ее материальное положение было непростым.
«Мы регулярно общались, но чаще всего не на политические темы. Она закончила университет, думала о том, найти ли там [в США] работу или вернуться назад», — пояснил Колядин
По его словам, в последний раз они общались три дня назад. Обсуждали футбольный матч Англии и Хорватии. «Ни о каких жутких замыслах и коварных планах разговоров не было вообще ни разу», — подчеркнул политолог.
Бутину заключили под стражу 15 июля. Минфин США подозревает ее в шпионаже.
Ранее общественник Игорь Шмелев рассказал СМИ, что Бутина училась в Вашингтоне. Она занималась своим образованием. Однако американские власти обвинили ее в работе на чиновника, имя которого было в санкционных списках.