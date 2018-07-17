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Танцевальную разминку устроят на Краснодарской
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Танцевальную разминку устроят на Краснодарской 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
В одном из структурных подразделений культурного центра имени И. М. Астахова на Краснодарской улице 18 июля состоится мастер-класс из цикла «Танцуем вместе».
— Детям и взрослым предложат выучить несколько несложных движений под музыку и устроить импровизированную дискотеку, — отметили организаторы.
Начало занятий — 11.00. Мастер-класс пройдет по адресу: Краснодарская улица, дом 21 и адресован жителям, которые проводят свой летний досуг в городе. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 351-14-67. (ск)
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