Танцевальную разминку устроят на Краснодарской

В одном из структурных подразделений культурного центра имени И. М. Астахова на Краснодарской улице 18 июля состоится мастер-класс из цикла «Танцуем вместе».

— Детям и взрослым предложат выучить несколько несложных движений под музыку и устроить импровизированную дискотеку, — отметили организаторы.

Начало занятий — 11.00. Мастер-класс пройдет по адресу: Краснодарская улица, дом 21 и адресован жителям, которые проводят свой летний досуг в городе. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 351-14-67. (ск)