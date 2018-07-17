Ещё
В Италии назвали блюдо в честь Роналду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии назвали блюдо в честь Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Итальянский ресторатор назвал одно из блюд в своем заведении в честь нападающего Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Об этом ресторан написал в своем инстаграме. Таким образом в Италии отреагировали на переход португальца в «Ювентус».
Десерт, который теперь будет носить имя 33-летнего форварда, состоит из песочного теста, заварного крема и подается с вином из Мадейры, острова, на котором родился игрок.
Ранее сообщалось, что фанаты "Реала" после ухода Роналду переделывают форму под стиль «Ювентуса».
Газета.Ru: последние новости
Племянница Скрипаля узнала о состоянии здоровья пострадавших в Солсбери родственников Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста В КПРФ заявили, что нужды расстреливать царскую семью не было
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца72
Погиб Тагир Вагапов6
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II347
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение