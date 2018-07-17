В Италии назвали блюдо в честь Роналду

Об этом ресторан написал в своем инстаграме. Таким образом в Италии отреагировали на переход португальца в «Ювентус».

Десерт, который теперь будет носить имя 33-летнего форварда, состоит из песочного теста, заварного крема и подается с вином из Мадейры, острова, на котором родился игрок.